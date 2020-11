Cadavere in campagna Chivasso, 22enne stroncato da overdose

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 05 NOV - E' stata un'overdose di cocaina a stroncare il 22enne romeno residente a Crescentino (Vercelli) trovato morta lunedì pomeriggio in un campo alle porte di Chivasso (Torion). Lo ha stabilito l'autopsia eseguita oggi su richiesta della procura di Ivrea.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e papà da pochi mesi, è stato abbandonato in un'area di campagna vicino alle sponde del Po, forse ancora vivo. Chi lo ha trasportato in località Baraccone di Chivasso ha fatto poi sparire i documenti e il telefono cellulare del 22enne.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio. (ANSA).