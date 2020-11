Appendino, subito un piano per uscire da zona rossa

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - "In questo momento drammatico, le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità. Il Governo l'ha fatto, stabilendo dei criteri di rischio per le Regioni". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino che su Facebook sollecita a "mettere subito in atto un piano dettagliato e concreto che ci faccia passare alla fascia di rischio inferiore e che ci porti, Torino e il Piemonte, fuori dal lockdown il prima possibile".

"Sono migliaia i piemontesi bloccati in casa da un sistema sanitario che per stessa ammissione della Regione, non sta reggendo, migliaia le imprese obbligate a chiudere che potrebbero non riaprire più", aggiunge la prima cittadina, che nel post non cita il governatore Cirio anche se il riferimento è evidente. "Ogni minuto perso a fare polemica è un minuto in meno dedicato a loro - aggiunge -. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare pancia a terra per uscirne fra 14 giorni".

