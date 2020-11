All'alt dei carabinieri fugge con l'auto, arrestato dopo fuga

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Non si è fermato al 'Alt' dei carabinieri ed è scappato il giovane di 21 anni arrestato a Torino, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri notte il 21enne, alla guida della propria auto, non si è fermato per un controllo in Largo Giulio Cesare. Ne è scaturito un inseguimento per dieci chilometri, in cui il giovane ha guidato a tratti in contromano e senza rispettare i semafori. In corso Palestro l'auto si è schiantata contro un pilone di cemento e il 21enne è stato bloccato dai carabinieri. Non si conoscono i motivi della fuga. (ANSA).