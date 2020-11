Vino: storico spumante Bosca premiato all'Asia Wine Trophy

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Lo spumante metodo classico 'Riserva del Nonno' della storica azienda canellese Bosca ha ottenuto il premio speciale "Best Sparkling Wine" importante riconoscimento dal mercato asiatico in occasione dell''Asia Wine Trophy', concorso enologico patrocinato dall'OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

Il premio a Daejeon, città nel centro della Corea del sud, dove una giuria di 140 giudici internazionali, provenienti da tutti i principali paesi importatori dell'Asia, ha inoltre assegnato a Bosca la medaglia 'Grand Gold' nella categoria spumanti.

"La Riserva del Nonno è un pilastro storico della nostra azienda, prodotto interamente a mano da più di 70 anni, nelle Cattedrali Sotterrane Bosca, Patrimonio Mondiale dell'Umanità per lUnesco. E' per noi fonte di ispirazione, magia, passione e gioia", commenta Polina Bosca, CMO dell'azienda che vanta una storia di quasi 190 anni.

"Tra i mercati obiettivo dei prossimi anni, oltre al potenziamento della presenza sul mercato italiano e USA, c'è l'Asia - aggiunge Pia Bosca, Ceo dell'azienda. Le nuove generazioni orientali stanno ampliando le occasioni di consumo di alcolici, da un lato premiando la qualità del prodotto e dall'altro prediligendo i sapori dolci. Un trend che si avvicina alle nostre linee di prodotto".

L'Asia Wine Trophy ha inoltre premiato i vini rossi Bosca assegnando la medaglia "Silver" al Mabel Barbera D'Asti DOCG Superiore (annata 2016) e quella "Gold" al Barolo DOCG Luigi Bosca (annata 2015). (ANSA).