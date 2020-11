Torino, cerimonia 4 novembre alla Caserma Monte Grappa

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Si è tenuta oggi a Torino, nel cortile della caserma Monte Grappa sede della Brigata alpina Taurinense, la commemorazione del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Erano presenti il Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione, generale di Divisione Giuseppe Cuoci, il Comandante della Taurinense, generale di Brigata Davide Scalabrin, la sindaca Chiara Appendino, l'assessore Maurizio Marrone, in rappresentanza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e altre autorità civili e militari.

Dopo la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di corone d'alloro al monumento ai Caduti, è stato letto il messaggio del presidente Sergio Mattarella, in ricordo del sacrificio dei giovani morti nella Prima Guerra Mondiale e in omaggio agli uomini e donne delle Forze Armate. Oggi si sono anche svolte le consuete manifestazioni denominate 'Caserme Aperte' e 'Caserme in Piazza' nonché le iniziative all'interno degli istituti scolastici. (ANSA).