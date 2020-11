In un monolocale 100mila euro marijuana, due arresti

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Venti chili di marijuana, del valore di cento mila euro, sono stati sequestrati in un monolocale di Barriera di Milano, a Torino, dai carabinieri, che hanno arrestato due uomini di 29 e 30 anni. Alcuni passanti li hanno notati mentre, con fare sospetto, scaricavano dalla loro auto due grandi scatoloni, e hanno segnalato la targa del veicolo ai militari, che li hanno intercettati a Beinasco.

La perquisizione della casa ha così permesso il ritrovamento degli scatoloni con all'interno la droga, suddivisa in sacchi di plastica e catalogati con differenti nomi a seconda della qualità dello stupefacente: Critical, Dance hall, Elefant blue, Amnesia Hi - Pro, Amnesia hall 2, Amnesia Hy - Pro 2010, Critical+Lo2.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (ANSA).