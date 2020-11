Covid: azienda vercellese aiuta Asl e mense dei poveri

(ANSA) - VERCELLI, 04 NOV - Il Gruppo Marazzato, azienda vercellese leader nei servizi ambientali, ha raccolto e donato 28 mila ad Asl e mense dei poveri di Piemonte e Valle d'Aosta, per contribuire a fronteggiare l'emergenza Covid. Marazzato è stato infatti promotore della campagna 'Diffondiamo la solidarietà, non il virus', avviata sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme, che ha avuto come testimonial d'eccezione il cantautore bolognese Andrea Mingardi e Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar. I due artisti hanno rilasciato sui propri social video per invitare le persone a donare. "Sono stati raccolti ben 28.000 euro, ripartiti fra le aziende sanitarie locali e le tavole sociali giornalmente in prima linea nel dare sostegno alimentare alle frange più bisognose della popolazione", spiegano i fratelli Alberto, Luca e Davide Marazzato.

La somma è stata destinata - aggiungono - alle ASL di Alessandria, Casale Monferrato e Tortona, Aosta, Biella, Ivrea, Novara, Vercelli, ASL TO5 nel Torinese. Così come la Mensa Sociale 'Tavola Amica' di Aosta, Alessandria e Ivrea in mano alla 'Caritas', la mensa 'Il Pane quotidiano' di Biella, la mensa dei Frati Cappuccini San Nazzaro della Costa di Novara, la mensa dell'Associazione Don Luigi Longhi Onlus di Vercelli e la 'Mensa dei Poveri' di Torino del 'Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus' di Don Adriano Gennari" (ANSA).