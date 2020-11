Chiesa: domani funerali mons. Chiarle, dal '67 parroco Vallo

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Verranno celebrato domani, giovedì 5 novembre, alle ore 15 a Vallo Torinese (e trasmesso anche in streaming su YouTube) di monsignor Vincenzo Chiarle, parroco dal 1967, morto all'ospedale di Ciriè, a 82 anni.

Originario di Cafasse, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1962. Proprio quell'anno era stato mandato come viceparroco a Vallo e affiancato a don Giuseppe Michelotti. Vi è rimasto fino alla morte, avvenuta a seguito di una grave polmonite e dopo essere risultato positivo al covid-19.

Significativo per la sua vita e per il paese- ricordano a Vallo - l'incontro con Chiara Lubich e il Movimento dei Focolari, nel 1963 ad Ala di Stura. Il legame con la Spiritualità dei Focolari ha affascinato Maria Orsola Bussone, giovane parrocchiana morta nel 1977, oggi Venerabile. Tra gli incarichi avuti mons.Chiarle è stato parroco di Varisella, responsabile del Diaconato permanente per 35 anni e per otto Vicario espiscopale diocesano.

"Ha plasmato la storia del paese insieme a tutta la comunità - evidenzia il sindaco di Vallo, Alberto Colombatto, - grazie a lui sono passate a Vallo, dal 1967 a oggi, oltre 200mila persone, giovani, famiglie, vescovi e cardinali. (ANSA).