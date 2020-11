Auto: Icona, piattaforma guida autonoma debutta a Shanghai

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Debutterà a Shanghai, al China International Import Expo in programma dal 5 al 10 novembre, la piattaforma a guida autonoma concepita da Icona Design Group, presente per la prima volta all'evento, in un momento storico che non agevola la partecipazione di espositori stranieri.

Icona, società di design con sedi a Torino e Los Angeles, è presente nel mercato cinese da molti anni, con una sede operativa a Shanghai, a cui si aggiungono in queste settimane quella di Tokio e un ufficio di rappresentanza a Dubai.

Si tratta di un telaio in alluminio stampato in 3D, dotato di tutti gli strumenti necessari alla connettività e all'interazione con le persone, gli spazi, gli altri veicoli. È concepito per trovare applicazione in contesti differenti: sullo stesso telaio si può installare una golf cart o un distributore automatico mobile in grado di somministrare in movimento bevande, snack e piatti pronti; può sostenere un minibus per spostare persone su grandi superfici oppure merci all'interno di un centro commerciale. E ancora, può diventare un veicolo destinato al trasporto di persone. È in grado di fermarsi da solo se un pedone attraversa o se il semaforo diventa rosso, per poi ripartire allo scattare del verde.

"Avere una sede a Shanghai - spiega l'azienda - ci permette di vedere come la Cina abbia un chiaro piano di sviluppo e investimenti nelle smart cities e nella smart mobility. Stiamo facendo in Cina quello che vorremmo poter fare nel nostro Paese d'origine, per questo stiamo avviando in Italia nuove partnership con aziende ed enti che abbiano voglia di imprimere questa svolta. Crediamo che il design possa e debba funzionare come aggregatore di competenze e motore di innovazione". (ANSA).