4 novembre: blitz di CasaPound, 'trincee' attorno monumenti

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Azione di CasaPound questa notte a Torino, come in altre città italiane: i militanti hanno installato davanti ai monumenti dedicati alla Grande Guerra, cavalli di frisia ricoperti da filo spinato, una sorta di trincea firmata 'i vostri nonni'.

"La nostra Nazione ha conosciuto nella sua storia immani tragedie e profonde crisi economiche, trovando sempre la forza e il coraggio per superare i periodi più bui - scrive in nota CasaPound - I nostri nonni, che qualcuno vorrebbe dimenticati, hanno combattuto oltre ogni umano limite per consegnarci una grande Italia oggi vilipesa e svuotata di ogni sua conquista politica e sociale. Non possiamo restare a guardare - conclude il comunicato di CasaPound - mentre questo governo di incompetenti continua a svendere la nostra nazione restringendo le nostre libertà. Dobbiamo scendere dai balconi ed entrare in trincea". (ANSA).