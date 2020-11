Treni frontalieri affollati, chiesto l'intervento del prefetto

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 03 NOV - "Abbiamo chiesto l'intervento del prefetto del Vco affinché venga risolto il problema del sovraffollamento dei treni''. Lo spiega Antonio Locatelli, membro del Coordinamento frontalieri del Verbano Cusio Ossola, preoccupato per l'assenza di misure di sicurezza anti Covid sui treni che portano i frontalieri tra Domodossola (Vco) e Briga (Canton Vallese).

Il trasporto è gestito da BLS (Berna-Loetschberg-Simplon), società privata svizzera di trasporti ferroviari. I frontalieri ipotizzano due soluzioni: un aumento di quattro carrozze per i treni attuali, oppure due nuovi treni in aggiunta a quelli già in orario al mattino e alla sera. ''Il problema - dice Locatelli - è oggi più pregnante con l'entrata in vigore dell'ordinanza del presidente della Regione Piemonte che prevede che i vagoni vengano riempiti al massimo al 50 per cento della capienza".

(ANSA).