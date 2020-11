Si chiude Bottom Up!, il festival di architettura di Torino

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Dodici progetti, 120.000 euro l'importo complessivo delle campagne di crowdfunding, 62.000 euro raccolti con circa 750 donatori coinvolti. Sono i numeri della prima edizione di Bottom Up! Quando la città si trasforma dal basso, il nuovo festival di architettura di Torino, promosso dalla Fondazione per l'architettura e dell'Ordine degli Architetti di Torino, nato per ridisegnare spazi e luoghi della città.

In un anno difficile caratterizzato dalla pandemia, i risultati del festival di architettura e rigenerazione urbana, a cura di Stefano Mirti e Maurizio Cilli, rappresentano il successo dell'esperimento del modello di rigenerazione urbana dal basso.

I progetti di Bottom Up! intendono dare nuova vita a siti sottoutilizzati, da riconvertire o a cui dare nuova identità, da Barriera di Milano, passando per Aurora, il centro, San Salvario, Mirafiori e altre circoscrizioni. Il festival rappresenta un modello esportabile, che potrebbe essere applicato ad altre città italiane ed estere. Un modello inclusivo, fatto di storie, quartieri e comunità, perché la città è una comunità: costruendo la città, l'architettura fortifica la comunità. (ANSA).