Scuola: 'Respira', mascherina trasparente non nasconde viso

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Una mascherina in silicone e trasparente, che permette di facilitare la comunicazione tra studenti e insegnanti non nascondendo né le labbra, né le espressioni del viso. E' 'Respira', la creazione di Lma, azienda torinese leader nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione in campo aeronautico e aerospaziale.

'Respira' mette inoltre a disposizione gratuitamente l'e-book 'La Didattica con Distanziamento', edito da Ago Formazione, uno strumento di supporto alla scuola e all'associazionismo per la formazione e la didattica, frutto del lavoro di un gruppo multidisciplinare di professionisti, medici, docenti e pedagogisti, capitanato da Gigi Cotichella e dallo psicologo Christopher Cossovel.

"L'e-book'' - spiega Fulvio Boscolo, general manager Lma - è una raccolta di riflessioni, idee e proposte per affrontare il mestiere della didattica, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui è fondamentale mantenere il distanziamento e al contempo approcciare nuovi accorgimenti per 'accorciare la distanza'". (ANSA).