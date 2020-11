Reparto corsi, avvicendamento alla Scuola d'Applicazione

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Avvicendamento alla guida del Reparto Corsi del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino. Al Generale di Brigata Antonio Pennino è subentrato il parigrado Salvatore Paolo Radizza. La cerimonia in video collegamento, nel rispetto delle misure anti Covid, presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Arsenale, alla presenza del Comandante dell'Istituto di Formazione, generale di divisione Salvatore Cuoci.

"Chiudo un ciclo di 40 anni di servizio effettivo nell'Esercito, sarò sempre al servizio del Paese e sarò sempre un soldato", ha detto nel suo discorso di commiato il generale Pennino, bersagliere, che ha rivolto "un grazie autentico agli uomini e alle donne del Reparto Corsi e del Comando per aver mostrato, in un momento particolarmente difficile per il nostro Paese, di essere dei soldati fedeli al nostro Giuramento; insieme abbiamo operato cercando di trasformare le idee in azione, producendo atti efficaci per la funzionalità della Forza Armata".

Nel suo intervento, il generale Cuoci ha rivolto un plauso al generale Pennino per il lavoro svolto nei diversi incarichi ricoperti, augurando ogni successo al comandante subentrante.

