Rassegna 'Bagna Cauda day' resiste, quest'anno 'Sporta a cà"

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Con i limiti imposti dalle norme anti-contagio Covid, sarà un'edizione molto diversa il 'Bagna Cauda Day', rassegna organizzata per l'ottavo anno dall'Associazione Astigiani, un tributo al celeberrimo piatto della cucina piemontese. Molto spazio sarà dato ai piatti da asporto, ribattezzati 'Sporta a cà' e ai consigli per le ricette tra le quattro mura domestiche. Sub judice due weekend a pranzo in osterie e ristoranti, dal 27 al 29 novembre e dal 4 al 6 dicembre. "Ci vuole coraggio, intraprendenza e senso di responsabilità. - spiegano gli organizzatori - Se la situazione si fa pesante il Bagna Cauda Day diventa leggero. Niente manifestazioni collaterali, baci di mezzanotte, consegna del premio Testa d'Aj, mostre e ricerche scolastiche. Vorremmo però, anche in questo anno così tribolato, poter tenere accesa l'ideale fiammella sotto i fujot (il tipico recipiente, ndr).

La possibilità di gustarla al ristorante resta in dubbio, ma il 'Bagna Cauda Day' si potrà comunque celebrare in altri due modi, con il servizio 'Sporta a cà' o il fai-da-te con ingredienti di qualità. Il costo nei locali è sempre di 25 euro, con il bavaglione d'autore, firmato dall'astigiana Elena Piazza, in omaggio; prezzo di una bottiglia di vino 12 euro.

Il Bagna Cauda Day ha da quest'anno l'alleanza di cinque storiche aziende vitivinicole astigiane che propongono le loro Barbere ideali per accompagnare il tipico piatto piemontese: Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlèt di Costigliole d'Asti, Michele Chiarlo di Calamandrana, Coppo di Canelli. Tutti gli utili della manifestazione andranno alla Croce Rossa.

"La bagna cauda è un piatto della tradizione che ha accompagnato la nostra storia. Noi di Astigiani - sottolineano il presidente Pier Carlo Grimaldi e il direttore Sergio Miravalle - ci rendiamo conto che questo Bagna Cauda Day 2020 sarà diverso, ma nel segno della solidarietà. Chiediamo a tutti di mantenere il distanziamento fisico e crediamo che la convivialità attenta e intelligente possa aiutare a superare quel senso di isolamento che sta nuovamente crescendo nelle nostre vite". (ANSA).