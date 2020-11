In Piemonte altri 3.169 contagi da Covid, 29 morti

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Nuova impennata nella curva dei contagi in Piemonte. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta oggi 3169 nuovi casi di persone positive al Covid (41% asintomatici), dopo I'esito di 12694 tamponi. Ieri l'incremento dei positivi era stato di 2003, con 11113 tamponi processati.

Registrati 29 morti positivi al Covid (di cui 4 oggi).

Cresce ancora la pressione sugli ospedali: +17 ricoverati in terapia intensiva (il totale è di 213), + 271 negli altri reparti (totale a 3379) ricoverati in terapia intensiva sono 213 (+17 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 35.121. (ANSA).