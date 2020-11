Debutta sul web Artissima XYZ, online 30 artisti

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Artissima 2020 porta sul web, dal 3 novembre al 9 dicembre, le tre storiche sezioni Present Future, curata da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner, Back to the Future, curata da Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar, e Disegni, curata da Letizia Ragaglia e Bettina Steinbrügge, dedicata al femminile.

"Il tutto - spiega la direttrice Ilaria Bonacossa - sulla piattaforma Artissima XYZ, sostenuta da Compagnia di San Paolo e facile da consultare su tutti i device, pensata per restituire a galleristi e collezionisti l'esperienza fisica della fiera". In tutto 30 autori, 10 per sezione. Con interviste, videoeventi, prezzi delle opere, podcast e archivi digitali.

"Queste tre sezioni mostrano il lavoro di 30 gallerie su un preciso artista - aggiunge Bonacossa - era importante dare loro spazio. Abbiamo lavorato con le gallerie in modo sperimentale.

Ognuna ha contribuito con 500 euro. Per quanto riguarda l'inaugurazione delle mostre realizzate con la Fondazione Torino Musei, a Gam, Mao e Palazzo Madama, già allestite e in programma fino al 9 gennaio, tutto dipende dal prossimo Dpcm". (ANSA).