Covid: su web Vademecum per scontri in piazza, indaga Digos

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Si intitola "Consigli per la rivolta" ed è un vero e proprio vademecum per gli scontri in piazza quello che sta circolando su social. Sulla sua diffusione, successiva agli scontri della scorsa settimana a Torino, in occasione della protesta per l'ultimo Dpcm, sta indagando la Digos.

"Copri sempre il volto, sempre. Non continuare a coprirti e scoprirti il volto nella mischia - si legge - indossa i guanti per non lasciare impronte. Usa vestiti non appariscenti e senza dettagli riconoscibili". Il volantino suggerisce inoltre di non parlare con i giornalisti e di non fare foto. Nel caso di ferite, l'invito è quello di non andare negli ospedali vicini ai luoghi degli scontri, per non essere identificati.

"Se ti arrestano non infamare e non credere alla polizia, tanto non avrai sconti di pena". Infine l'invito a "non far girare foto o video su internet" dove invece secondo gli anonimi che hanno realizzato il volantino, bisogna far girare i luoghi e gli orari per gli appuntamenti. (ANSA).