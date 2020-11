Circolo lettori torna on line, riflessione sul classico

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Torna on line l'attività della Fondazione Circolo dei lettori che rimodula la programmazione e propone una riflessione sul concetto di "classico" aspettando il Festival del Classico che coinvolgerà scrittori, intellettuali, critici letterari tramite video-interventi, ma anche il pubblico di lettori e lettrici attraverso i social media, il sito circololettori.it e la newsletter. Tra gli altri, risponderanno al quesito Silvia Avallone, Marco Missiroli e Marco Belpoliti.

Classici contemporanei è in-vece il ciclo di video-lezioni su autori del nostro tempo: un confronto con i testi di Silvio D'Arzo, Francesco Biamonti, Giorgio Bassani, Giuseppe Berto.

Aspettando il Festival del Classico è anche grandi incontri online: Abraham B. Yehoshua, tra i massimi scrittori israeliani del nostro tempo, con la lezione War and peace in the jewish culture è protagonista dell'anteprima speciale del 28/11 Protagonisti del mese Mario Vargas Llosa (17/11) con Tempi duri (Ei-naudi) autore tra i più grandi intellettuali contemporanei e il re del noir Jo Nesb› (24/11) con Il fratello (Einaudi) in dialogo rispettivamente con Ernesto Franco e Marcello Fois. E' invece pensato per i bambini Piccoli classici sul canale YouTube con contenuti inediti, lezioni di filosofia e consigli di lettura per i più piccoli.

La riflessione sulla cultura classica muove i suoi passi da una serie di approfondimenti. Il gruppo di lettura De Rerum Natura condotto da Matteo Stefani via Zoom. Tre incontri (11, 18 e 25 novembre) dedicati all'opera di Lucrezio. (ANSA).