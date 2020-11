In Piemonte 2003 contagi da Covid, 21 morti

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Con i 17 ricoveri comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale si avvicina a 200 il totale dei pazienti in terapia intensiva in Piemonte: sono complessivamente 196. Negli altri reparti l'incremento è di 264 ricoverati, rispetto a ieri, il totale arriva a 3108.

I decessi di persone positive al test Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 21, di cui 2 avvenuti oggi. I nuovi casi di positività dopo l'esito di 11113 tamponi sono 2003, dei quali il 43% asintomatici. Le persone in isolamento domiciliare sono 32.791, gli attualmente positivi 36095 Il totale dei guariti è di 34153 (ieri 33852). (ANSA).