Covid: arcivescovo Torino lancia la 'catena di preghiera'

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Una 'catena di preghiera' da questo sabato fino a Natale per affrontare insieme il difficile momento. A lanciarla è l'arcivescovo di Torino e Susa, Monsignor Cesare Nosiglia, che avvierà l'iniziativa presiedendo, sabato 7 novembre, il rosario e la messa al santuario della Consolata.

"La pandemia - osserva Nosiglia - cattura in questo tempo tutta la nostra attenzione e di fronte a questo gravissimo problema abbiamo bisogno di non spaventarci, di riflettere. Abbiamo bisogno, come credenti, di riportare i fatti e i nostri sentimenti in quello 'spazio di verità' che è la preghiera".

Da qui la richiesta a ogni comunità delle diocesi di Torino e di Susa di prendere l'impegno di dar vita a una catena di preghiera ogni sabato alle 17.30 o mezz'ora prima della messa prefestiva. "Nelle chiese come nelle case - spiega l'arcivescovo - ci si potrà 'ritrovare', sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, per recitare insieme il Rosario". Per l'arcivescovo significa non solo affidarsi al Signore ma "un richiamo forte alla carità concreta, alla solidarietà con chi è più colpito. Per questo - conclude - mi indirizzo in particolare ai giovani, perché siano presenti a questi momenti e perché trovino le forme più adatte per mettersi a servizio di chi ha più bisogno". (ANSA).