Cadavere di un uomo trovato nella campagna di Chivasso

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 02 NOV - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi pomeriggio, lungo il fiume Po in una zona di campagna alle porte di Chivasso (Torino). A dare l'allarme è stato un agricoltore che ha notato il cadavere.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, si tratterebbe di un uomo di carnagione chiara, di età apparente compresa tra i 30 e i 40 anni. Non aveva con sé i documenti.

Il corpo, trovato in posizione supina, sarà ora esaminato dal medico legale. Al momento non sono stati notati segni di violenza. (ANSA).