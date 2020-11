Arte: scultura Costas Varotsos torna a splendere a Torino

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Una scultura alta 9 metri e composta da lastre di vetro sovrapposte e sbilanciate di lato per rappresentare, come spiega l'autore, "lo sguardo verso il futuro senza dimenticare di guardare indietro verso il passato, lanciando un messaggio a tutta l'Europa, che si trova oggi destabilizzata e incerta". E' il senso di 'La Totalità', opera di Costas Varotsos che è stata collocata nella sua nuova sede del Giardino Grosa, a Torino, accanto al grattacielo di Intesa Sanpaolo.

Il progetto artistico e i lavori di ricollocamento sono stati realizzati grazie a un protocollo di intesa tra Città di Torino, Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale' e Intesa Sanpaolo che sosterrà anche il piano di manutenzione della scultura.

L'opera, sottolinea l'assessora comunale alla Cultura Francesca Leon, "ritrova così il suo spazio in città e in questo particolare momento rappresenta un'esortazione a procedere con fiducia verso il futuro, nonostante le difficoltà, e a non dimenticare il nostro retaggio storico e culturale". "Torino e l'arte contemporanea hanno una rilevanza sempre più importante nel Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo - evidenzia Michele Coppola, Executive Director, Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo - e la 'restituzione' della scultura di Varotsos è un nuovo segno di attenzione verso la città e la valorizzazione dei suoi spazi". (ANSA).