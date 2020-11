Trasporti, Gtt potenzia alcune linee torinesi

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - "Con la nuova ordinanza, che prevede in Piemonte una percentuale di didattica a distanza del 100% alle superiori e una capienza dei mezzi di trasporto pubblico del 50% massimo, GTT affronterà un cambio di asset ed è già operativa per adeguarsi alla normativa". Così in una nota il Gruppo Torinese Trasporti, che sottolinea che saranno potenziate le linee 4 e 18 in via prioritaria, con 20 autobus, oltre a migliorare la frequenza: "La linea 4 viaggerà con una frequenza di 5 minuti per tutto il giorno e la 18 con una frequenza di 6 minuti". "Da mercoledì la linea 4 sarà potenziata in via definitiva con ulteriori motrici tranviarie più capienti e la linea 18 con bus di 18 metri", continuano da Gtt.

Grazie a servizi aggiuntivi forniti da partner privati la linea 50 verrà prolungata sino a Porta Palazzo come ulteriore supporto della linea 4 nella zona nord di Torino. Inoltre nei prossimi giorni si procederà ad un attento monitoraggio per ottimizzare al meglio il servizio in un'ottica di rimodulazione strutturale. "In particolare si effettueranno dei rilievi mirati ad ottimizzare il servizio nelle aree mercatali e il sabato, per i giovani che vanno in centro in seguito alla chiusura dei centri commerciali", concludono da Gtt. (ANSA).