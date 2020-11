Serie A: Torino-Lazio 3-4

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - La Lazio ha battuto il 4-3 il Torino in una partita della 6/a giornata della Serie A, rimontando nel finale con un rigore di Immobile al 95' e una rete di Caicedo al 98'. Il primo tempo si era concluso 2-1 per il Toro, che con Bremer e Belotti aveva reagito al gol di Pererira in apertura. Nella ripresa, pareggio di Milinkovic e nuovo sorpasso granata con Lukic, prima del nuovo ribaltone firmato dai due bomber biancocelesti. (ANSA).