Ronaldo, 'sono tornato a fare ciò che mi piace'

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Cristiano è tornato. Questo è l'importante". Così Cristiano Ronaldo, intervistato da Sky Sport, al termine di Spezia-Juventus, in cui ha segnato una doppietta. "Sono stato molto tempo fermo - dice ancora il fuoriclasse portoghese -, nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio".

Ora la Juve è seconda e in piena corsa per il titolo? "È un campionato competitivo - risponde CR7 -. C'è il Milan, la Lazio, il Napoli... Dobbiamo lavorare sodo". (ANSA).