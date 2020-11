Rogo cassonetti, sindaco Valenza "atto incivile e stupido"

(ANSA) - VALENZA (ALESSANDRIA), 01 NOV - Sopralluogo del sindaco Maurizio Oddone e del vicepresidente del consiglio Guido Capuzzo dopo l'incendio, questa notte, di 4 cassonetti a Valenza (Alessandria) al fondo di via Melgara. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco; richiesto l'intervento di Amv per la ripulitura e il ripristino. "Sono state avviate immediatamente indagini - informa Oddone in una nota - per scoprire i responsabili di questo gesto tanto incivile quanto stupido". (ANSA).