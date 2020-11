Pirlo "Juve al 70%, Ronaldo ci ha dato una mano"

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo eravamo messi bene in campo con la voglia di vincere e Ronaldo ci ha dato una mano". Andrea Pirlo non nasconde la soddisfazione per i tre punti conquistati dalla sua Juve con lo Spezia. "Stiamo crescendo - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky - i giocatori stanno rientrando.

Siamo in fase di costruzione, al 60-70 per cento". (ANSA).