Incidenti su montagne Piemonte, 3 interventi Soccorso Alpino

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Tre interventi del Soccorso Alpino Piemontese, oggi, per portare in salvo alpinisti sulle montagne della regione. In Alta Valle Gesso (Cuneo) al Colle della Forchetta (2950 metri) sull'itinerario che porta alla cima di Nasta (3108) è precipitata una coppia di Genova. Probabilmente la causa dell'incidente è stata la rottura di un rampone dell'uomo, che avrebbe trascinato nella caduta la donna. Lui ha riportato la frattura di una gamba, lei un trauma cranico e varie escoriazioni. La coppia è stata portata in ospedale in elicottero.

Il secondo intervento di un elicottero ancora nel Cuneese, sulla ferrata di Camoglieres, in Valle Maira, dove è stato soccorso un uomo di 52 anni, scivolato su un sentiero protetto.

Sulla falesia di Montestrutto, sopra Quincinetto, infine, una squadra di tecnici a terra della delegazione di Ivrea ha soccorso una donna di 54 anni, di Colleretto Giacosa) che ha riportato un politrauma. (ANSA).