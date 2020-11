Covid: flash mob ad Alessandria, 'La cultura è essenziale'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 NOV - Non una protesta, ma una manifestazione pacifica per celebrare in tempo di Covid e di restrizioni da Dpcm la cultura, "motore di bellezza e salvifica". Questo lo spirito dell'appuntamento di oggi pomeriggio ad Alessandria, in piazza Santa Maria di Castello, mostrando le locandine 'La cultura è essenziale. No Culture No Future'.

"Sono uno di quelli che il presidente del Consiglio ha definito 'Quelli che ci fanno divertire'. E allora perché chiudere cinema e teatri? Come facciamo a farvi divertire?", si è chiesto ironicamente l'attore alessandrino Massimo Bagliani.

Spazio a tante citazioni - da Calvino a Garcia Lorca - e alla Commedia dell'Arte con un monologo della maschera di 'Zanni'. Ma c'è anche chi 'vola più basso'. Come Elio, tecnico luci. "Se è vero che la cultura nutre lo spirito, mette anche il pane sulla tavola di 560mila operatori in tutta Italia. Dall'inizio della pandemia tanti di loro hanno dovuto cambiare mestiere. Ma altrettanti si sono messi in gioco in numerosi coordinamenti regionali, come in Piemonte. Il 7 novembre saremo a Torino in piazza Castello davanti alla Regione". (ANSA).