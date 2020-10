Covid: 2.887 nuovi positivi in Piemonte, 28 decessi

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - E' di 28 decessi e di 2.887 contagi il bilancio dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte. Dei nuovi positivi il 42% è asintomatico. I tamponi processati sono stati 15.575, quasi 30 mila i piemontesi in isolamento. In aumento i ricoverati: in terapia intensiva sono 174 (+15 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.683, 136 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, in Piemonte i decessi di persone positive al Covid-19 sono stati 4.383, i positivi 70.636. I guariti sono 33.429. (ANSA).