Piemonte lancia screening Rsa e residenze protette

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Il Piemonte lancia lo screening delle Rsa, delle Ra e delle residenze protette, che saranno testate con i tamponi rapidi ogni 15 giorni. Lo ha annunciato questo pomeriggio in videoconferenza dalla Regione il governatore Alberto Cirio.

"Doteremo direttamente tutte le strutture di tamponi rapidi nel numero necessario - ha detto Cirio - che è di 700 mila pezzi ogni volta, poiché vogliano testare tutto il personale e gli ospiti, che sommati sono 70 mila persone".

"Le residenze per anziani (Rsa e Ra, ndr) - ha chiarito - saranno testate ogni quindici giorni. Le comunità protette, cioè quelle dedicate a disabili, minori, psichiatrici e dipendenze, saranno testate invece una volta al mese, perché gli studi dicono che il rischio per gli anziani è doppio rispetto alle altre comunità. Circa 43 mila test - ha sottolineato - sono già stati consegnati, il resto è in arrivo". (ANSA).