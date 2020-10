Nespolo, una Fiera universale per progettare futuro Torino

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Serve uno scatto, un momento forte per interrogarsi sul futuro della nostra città, un progetto di cultura unitario e identitario. Io penso a una grande fiera universale sulla Torino del futuro, a un momento condiviso di orgoglio torinese'". A lanciare la proposta è l'artista Ugo Nespolo, intervistato da Guido Barosio sul numero di Torino Magazine Autunno 2020 da oggi in edicola.

"L'obiettivo - spiega Nespolo - è fare il punto, partendo dalla nostra storia per guardare avanti. Occorre riproporre e ripresentare le nostre eccellenze artistiche di ogni epoca, raccontandole, valorizzandole e, soprattutto, mettendole in connessione col futuro, creando un ponte attraverso i secoli e le generazioni. Dalla consapevolezza delle nostre radici, della nostra storia, si può ripartire guardando avanti, immaginando quello che ci aspetta e cosa vogliamo".

Secondo Nespolo, "alle istituzioni manca la capacità di circondarsi di intellettuali. Di creare un gruppo, una squadra, selezionata sulla base delle competenze. E poi questo gruppo deve essere libero di progettare, di valutare, arrivando a una sintesi, alle idee da sviluppare, al progetto" Nell'intervista Nespolo invita anche "a smetterla con la logorante rivalità" tra Torino e Milano: "Le due città - osserva - sono completamente differenti, come dimensioni e come levatura finanziaria, ma sono vicinissime e perfettamente integrabili.

Qualcuno si scandalizza per la frase ''orino può diventare il distretto culturale di Milano', a me vien da dire: 'Magari!'".

