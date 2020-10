Fca: Melfi; mercato favorevole per Compass, 50 nuovi assunti

(ANSA) - MELFI, 30 OTT - "Per soddisfare la favorevole domanda di mercato dei modelli prodotti" a Melfi (Potenza), "in particolare della Jeep Compass e delle nuove versioni ibride del marchio Jeep", Fca assumerà "50 lavoratori con contratto in somministrazione a tempo determinato a partire dai primi giorni di novembre".

Lo ha annunciato la direzione aziendale incontrando nel pomeriggio i sindacati. Fca, inoltre, ha annunciato "la piena produttività per i mesi di novembre e dicembre". Secondo Fim, Uilm, Fismic e Acqf, "questo ulteriore segnale è la riconferma che, anche in questo momento storico legato alla pandemia che sta mettendo a rischio tutte le certezze dell'industria mondiale, all'interno di Fca si registra che la grande scommessa, da noi vinta, messa in campo ormai da anni sta dando i risultati sperati". (ANSA).