Covid: alla Gam in mostra foto per Ugi e Città Salute

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Arriva alla Gam 'Photo Action per Torino 2020', la 'chiamata alle arti' lanciata nel mese di maggio, in piena emergenza sanitaria, e alle quale hanno risposto oltre 100 fotografi italiani e internazionali che hanno donato una loro opera per sostenere il Fondo Straordinario Covid-19 creato dall'Associazione Ugi e che ha già raccolto oltre 70 mila euro. Il progetto diventa ora una mostra di 105 fotografie che saranno esposte dal 19 novembre al 28 febbraio nella Wunderkammer del museo torinese.

I visitatori, compresi i possessori di Abbonamento Musei, con un biglietto simbolico di 1 euro potranno visitare anche la mostra e sostenere la causa, dal momento che l'intero ricavato della biglietteria e della vendita dei cataloghi sarà devoluto all'Ugi. Inoltre le stampe esposte potranno essere acquistate, ciascuna alla cifra di 300 euro sempre devoluti al Fondo destinato a sostenere le famiglie assistite da Ugi la cui situazione economica sia stata aggravata dall'emergenza sanitaria e a erogare borse di studio per giovani medici impegnati nella unità di crisi Covid-19 della Città della Salute e della Scienza di Torino. (ANSA).