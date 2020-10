Cirio, lockdown? Dipende da capacità rispettare regole

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Sono quattro giorni che in Piemonte la curva del contagio è piatta. La possibilità di un nuovo lockdown è proporzionale alla nostra capacità di rispettare le regole". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ospite della trasmissione Ore 14 su Rai 2. "Tutto dipende da come uno si comporta, dobbiamo limitare i contatti che non sono essenziali, dobbiamo indossare la mascherina e tenere le distanze dalle persone che non sono nostre conviventi". (ANSA).