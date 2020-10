Bimbo cade dal balcone, trasportato al Regina Margherita

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 30 OTT - Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone di casa a Druogno, paese della valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola. La caduta, per fortuna, è stata attutita da alcune sedie di vimini che si trovavano in cortile. Soccorso, è stato portato al Dea dell'ospedale San Biago di Domodossola dove il pediatra di turno ha riscontrato una frattura cranica e ha deciso il trasferimento in elicottero al Regina Margherita di Torino. (ANSA).