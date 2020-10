A Sestriere un'unità mobile per il tampone rapido

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - A Sestriere un'unità mobile attrezzata per il test del tampone rapido per monitorare la diffusione del Covid. Ad attivare l'iniziativa, che sarà proposta tutti i martedì di novembre dalle 10 alle 16, la Farmacia Jayme che ha sperimentato oggi il servizio con un'unità medica mobile in piazza Agnelli come base per i pazienti che si sottoporranno al test.

Per sottoporsi al test è è necessario prenotare presso la farmacia Jayme oppure contattando i numeri 0122 77109 o 328 1161690. Il costo del tampone rapido è di 40 euro per residenti e lavoratori sul territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e di 55 euro per i non residenti. Il test può essere effettuato anche in modalità 'drive in'. "L'amministrazione comunale - spiega il sindaco Gianni Poncet - è sempre stata molto attiva ed attenta fin dall'inizio della pandemia. Credo sia importante per tutti poter contare su una stazione turistica in grado di monitorare e intervenire tempestivamente in caso di diffusione sul territorio del virus. Questa lodevole iniziativa è un elemento in più per garantire la sicurezza sotto il profilo sanitario a tutti i turisti che sceglieranno di raggiungere Sestriere e frazioni durante la stagione invernale ormai alle porte". (ANSA).