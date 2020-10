Lavazza: Coffee 1895 incontra pasticceria di Igino Massari

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Le strade dell'alta pasticceria italiana e del caffè d'eccellenza si intrecciano grazie a 1895 Coffee Designers by Lavazza. Iginio Massari, il "Maestro dei Maestri" dei Pasticceri italiani, sceglie gli Specialty Coffee della nuova linea 1895 Coffee Designers by Lavazza per dedicare una nuova esperienza di caffè agli ospiti delle sue pasticcerie: a Milano, dove la location incarna l'essenzialità elegante del capoluogo lombardo; a Torino, dove la raffinatezza minimale art-déco è impreziosita dall'architettura di Piacentini; a Brescia, dove lo storico laboratorio del Maestro Massari è un punto di riferimento per i bon viveur fin dal 1971.

"Non potevamo sperare in un partner migliore per iniziare il nuovo percorso di 1895 Coffee Designers by Lavazza, che con il Maestro Massari condivide valori, approccio e attitudini, con l'obiettivo di regalare momenti di puro gusto - spiega Michele Cannone, Lavazza brand Away from Home director - Negli anni abbiamo sviluppato un solido legame con il mondo della Top Gastronomy, che ha contribuito allo sviluppo di un nuovo modo di intendere il caffè, puntando all'avanguardia senza mai perdere di vista l'importanza della materia prima".

La miscela scelta dal Maestro Iginio Massari per le sue pasticcerie è Cocoa Rebel: un esperto mosaico di caffè selezionati originari di Giava, della Colombia e del Brasile, che in degustazione unisce all'identità inconfondibile del cioccolato note di cannella e di marmellata d'arancia. "La ricerca di ciò che qualcuno ha definito l'impossibile, ossia la perfezione del cibo, è l'aspetto che mi ha colpito del progetto 1895 e mi ha spinto a sposarlo a pieno", dichiara il maestro Iginio Massari. "In Lavazza ho ritrovato la volontà di fare ricerca in modo serio e all'avanguardia e di sostenere il concetto di saper fare, che è proprio dell'italianità. Con questa collaborazione, destinata a durare nel tempo, vorrei promuovere il rito della colazione all'italiana, un momento di piacere che ci permette di iniziare la giornata più felici".

(ANSA).