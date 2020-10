Università: BPER banca offre auditorium a studenti Unisg

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - BPER Banca ha messo a disposizione degli studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche (Unisg) il proprio Auditorium in via Sarti a Bra (Cuneo). Lo prevede l'accordo di collaborazione stipulato con l'ateneo di Pollenzo, costretto dall'emergenza Covid-19 a trovare nuove soluzioni logistiche e organizzative concordate per la ripartenza della didattica in sicurezza.

Gli studenti di Unisg hanno così potuto partecipare in presenza all'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico del corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche.

L'Auditorium, già dotato delle più moderne tecnologie, può infatti ospitare circa 100 persone sedute, al netto delle ultime normative anti Covid. "Siamo felici di aver contribuito alla ripartenza in sicurezza delle lezioni degli studenti dell'Unisg - commenta Giuseppe Aimi, direttore regionale Piemonte e Liguria di BPER Banca - come da tradizione, la nostra banca coltiva e rafforza i propri rapporti con i territori, valorizzando le professionalità locali e garantendo continuità di servizio e attenzione alle esigenze locali". (ANSA).