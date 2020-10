In Piemonte 2827 positivi e 19 morti, 16673 tamponi

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Sembra inarrestabile la crescita dei contagi da Covid in Piemonte: oggi 2827 nuovi casi di positività (asintomatici al 45%), con 14 ricoverati in più in terapia intensiva e 221 negli altri reparti. I pazienti in ospedale sono 2372, di cui 135 in terapia intensiva. Forte anche l'incremento dei tamponi processati: +16.673 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 12547 test (con 2458 positivi).

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte comunica altri 19 morti (di cui 4 registrati oggi), portando il totale da inizio pandemia a 4305. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.415.

I tamponi diagnostici complessivamente processati sono 984.720,di cui 536.779 risultati negativi. (ANSA).