In 500 in strada a Omegna contro il DPCM

(ANSA) - OMEGNA, 28 OTT - Centinaia di persone sono scese in piazza oggi a Omegna (VCO) per manifestare contro l'ultimo Dpcm.

La protesta ha coinvolto imprenditori della ristorazione, baristi, titolari di palestre, allevatori, commercianti, parrucchiere, pasticceri che si sono radunati davanti al municipio del capoluogo cusiano. ''Non ci aspettavamo un successo simile: eravamo quasi 500', dicono da Ascom VCO.

Domani sera, alle 20,30, è prevista un'altra manifestazione a Domodossola. (ANSA).