Domodossola, annunciata protesta anti Dpcm

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 28 OTT - Prima protesta anti Dpcm anche nel Verbano Cusio Ossola. E' stato preannunciato per domani sera a Domodossola (VCO) un presidio organizzato da esercenti e commercianti. Il tam tam su Whatsapp è partito con l'invito a scendere in piazza: ''Sarebbe bello essere un bel gruppo...riunirsi in modo pacifico, soprattutto chi ha un'attività'', scrivono gli organizzatori.

La manifestazione pacifica si dovrebbe tenere in piazza Rovereto, di fronte a Palazzo Mellerio, dove l'amministrazione comunale ha spostato il Consiglio comunale per avere più spazi e permettere di rispettare le distanze. (ANSA).