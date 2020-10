Artissima, 'Stasi Frenetica tra Gam Palazzo Madama e Mao

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Con il titolo Stasi Frenetica, dal 7 novembre (anteprima su invito il 5 e 6 novembre) i musei della Fondazione Torino Musei - Gam Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama Museo Civico d'Arte Antica e Mao Museo d'Arte Orientale - ospiteranno fino al 9 gennaio 2021 un corpus di opere provenienti dalle gallerie di Artissima selezionate per questa edizione della fiera, offrendo uno spaccato di quello che il pubblico avrebbe trovato negli stand. Una presentazione corale sul tema Stasi Frenetica, curata da Ilaria Bonacossa in stretto dialogo con i galleristi coinvolti.

La Gam, Palazzo Madama e il Mao presenteranno un distillato delle storiche sezioni di Artissima: la Main Section, che raccoglie le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale; New Entries, che propone gallerie emergenti della scena internazionale, e Dialogue/Monologue, in cui gallerie dal forte approccio sperimentale presentano un singolo artista o il dialogo tra due artisti.

Alla Gam saranno oltre cento le opere delle gallerie delle sezioni Main Section e Dialogue/Monologue di Artissima, selezionate da Ilaria Bonacossa. La Corte Medievale, cuore antico di Palazzo Madama, riunirà una trentina di opere individuate insieme con gallerie delle edizioni 2020, 2019 e 2018 di New Entries, le più giovani e sperimentali gallerie aperte da massimo 5 anni. Il Mao metterà in dialogo con le collezioni del museo, e dunque inserite nel percorso di visita, una selezione di 10 opere "orientaliste". Il visitatore sarà così invitato a una speciale caccia al tesoro attraverso l'edificio storico che ospita il museo (ANSA).