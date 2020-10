Rubano 200 piante di cannabis,un arresto e 3 denunce nel Vco

(ANSA) - CRODO, 27 OTT - Un arresto e tre denunce per i furti di "cannabis sativa" avvenuti nell'estate 2019 nel comune di Crodo, in Ossola (VCO). Nel paese erano sparite 200 piante, I carabinieri hanno monitorato l'ambiente locale dei consumatori abituali e hanno individuato i possibili autori del furto: tutti trentenni residenti a Domodossola.

''Abbiamo osservato le loro azioni avvertendo il chiaro interesse verso il mondo degli stupefacenti - dicono al comando di Domodossola - e, in particolare, verso la coltivazione della canapa sativa nonché di altri tipi di stupefacente, come l'hashish, verosimilmente attratti dai vantaggi della coltivazione 'fai da te' soprattutto della "cannabis indica", richiesta dai consumatori per i valori di principio attivo più elevati''. Le perquisizioni delle loro abitazioni hanno consentito di sequestrare 2 kg di marijuana, 500 grammi di "hashish", 3 piante di cannabis indica già a maturazione e pronte per l'essicazione, una serra attrezzata per la coltivazione delle piantine e diversi strumenti utili alla preparazione ed al confezionamento delle dosi. (ANSA).