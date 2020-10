Questore Torino, in piazza regia professionisti violenza

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Ultrà della Juventus e del Torino, mescolati a "professionisti della violenza": sono questi i protagonisti degli scontri di ieri sera secondo il questore Giuseppe De Matteis.

"C'è stata una regia il cui obiettivo era piazza Castello, il cuore di Torino - spiega il questore - Hanno cercato in tutti i modi di allontanarci dalla piazza. Per due ore i nostri reparti sono stati fatti bersaglio di tutto, anche pietre e cubetti di porfido. Le cariche di alleggerimento hanno sortito effetto.

Solo verso la fine, quando hanno capito che non avremmo lasciato piazza Castello, sono state effettuate manovre diversive".

A differenza della manifestazione pacifica di piazza Vittorio, che si è svolta seguendo le prescrizioni della prefettura, per quella violenta di piazza Castello non c'è stato nessun preavviso. "C'è stata una mobilitazione sul web, gestita da più organizzazioni o presunte tali", spiega ancora il questore di Torino, secondo cui è stato fatto tutto il possibile per limitare le violenze. "Non si poteva fare di più". (ANSA).