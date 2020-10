Champions: Bonucci sui social 'corri, ridi e sii positivo'

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Un messaggio social di Leonardo Bonucci fa ben sperare circa un suo recupero per il Barcellona dopo il fastidio muscolare che lo ha bloccato nel secondo tempo della partita contro il Verona di domenica sera. "Corri, ridi e sii positivo" ha scritto su Twitter il difensore della Juventus dopo la rifinitura di questa mattina. Pollice in alto e grandi sorrisi per il 19 bianconero, il quale sta provando un recupero in extremis per sfidare domani alle 21 i blaugrana nel turno di Champions League in programma all'Allianz Stadium. (ANSA).