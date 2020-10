Canale Cavour restituisce cinque pistole, mistero a Saluggia

(ANSA) - VERCELLI, 27 OTT - Un sacchetto di nylon contenente 5 pistole è stato trovato dai carabinieri nell'alveo del Canale Cavour nei pressi di Livorno Ferraris (Vercelli). La scoperta è stata fatta da un operaio del Comune di Saluggia che stava eseguendo alcune attività di pulizia; nel sacchetto c'erano, in particolare, 4 revolver e una semiautomatica.

Le armi, alcune delle quali in pessimo stato di conservazione, avevano la matricola abrasa. Al fine di poter risalire al proprietario e verificare se eventualmente sono state utilizzate per commettere crimini, le pistole sono state portate al Ris di Parma per gli accertamenti tecnici di laboratorio, in modo da verificare anche l'eventuale presenza di impronte. (ANSA).