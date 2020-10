Calcio: tecnico Lecce, a Torino per passare turno C. Italia

(ANSA) - LECCE, 27 OTT - "Sarà una gara prestigiosa e gratificante, vogliamo provare a passare il turno. L'idea è quella di mettere la miglior formazione possibile. A centrocampo abbiamo delle defezioni importanti, ma andiamo a Torino comunque con la voglia di fare una grande partita". E' questo il desiderio del tecnico del Lecce Eugenio Corini, nell'immediata vigilia della gara di Coppa Italia di domani pomeriggio contro il Torino.

Resteranno in Salento Tachtsidis, Majer e Falco, che il tecnico lombardo preferisce preservare: "Ci sono degli affaticamenti post gara - dichiara Corini, preferisco avvicinarmi al meglio al prossimo impegno di campionato. Falco sabato era raffreddato e questo ci ha preoccupato per la condizione sanitaria, in seguito a quello che è accaduto a Cosenza abbiamo scelto di non rischiare: ora sta bene, ma non è disponibile per questa partita".

Test importante e prestigioso quello contro i granata, soprattutto in ottica futura: "Dobbiamo palleggiare più corti, aumentare il possesso e migliorare in fase offensiva. Conta crescere su questi aspetti, ci sono tanti giocatori che non hanno la migliore condizione ma siamo sulla buona strada", conclude il tecnico. (ANSA).