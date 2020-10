Caccia specie protette con richiami illegali, denunciato

(ANSA) - VERCELLI, 27 OTT - E' stato sorpreso nei boschi di Alice Castello (Vercelli) a cacciare con l'ausilio di richiami acustici elettromagnetici vietati. Non solo: l'uomo, un cacciatore residente in provincia di Brescia, aveva già abbattuto diversi esemplari di volatili la cui caccia non è consentita per legge. Per questi motivi il cacciatore è stato denunciato per una serie di reati, tra cui l'uso di sistemi di richiamo illeciti e la caccia verso specie protette.

Sono finiti sotto sequestro un fucile, tre richiami vietati, una serie di cartucce, e 45 esemplari di uccelli abbattuti, tra cui un cardellino, migliardini di palude, pispole, allodole. Gli esemplari abbattuti sono stati consegnati al nucleo vigilanza venatoria della polizia provinciale. (ANSA).